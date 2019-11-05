Алтайские фермеры винят переработчиков в резком подорожании гречки

Новости 05.11.2019 8:45 2261

На Алтае дорожает гречка: у фермеров цена на эту культуру выросла втрое. Рядовой покупатель пока, правда, особых изменений не почувствовал. Впрочем, это вопрос времени, считают эксперты.

Наибольший прирост цен, по данным статистики, зафиксирован у местных переработчиков. В ситуации уже разбирается антимонопольная служба. Между тем алтайские аграрии называют весомые причины, по которым популярная культура в этом году априори не может стоить дёшево, сообщают "Вести-Алтай".

Фермер Виктор Траутвейн называет несколько причин снижения урожайности гречихи. Во-первых, посевы культуры в крае в этом году заметно сократили – на 200 с лишним тысяч гектаров. Во-вторых, из-за холодного лета не все смогли собрать даже по 15 центнеров с гектара. Кстати, в других регионах урожай тоже меньше прошлогоднего.

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"Первая цена была объявлена 8 рублей. Тонн 150 продали по 8 рублей. Потом вторую партию продавали уже по 13 и по 17. Последнюю, самую дорогую партию мы продали по 23 рубля. У нас сегодня еще есть две с лишним тысячи тонн на продажу. Но мы пока не продаём, держим, потому что сегодня люди ушли в отпуск, закончилась вся работа, у нас есть деньги на счету", - говорит Виктор Траутвейн.

УФАС уже занялось проверкой цен на гречиху и гречку, запросы направлены и сельхозпроизводителям, и переработчикам.

У алтайских аграриев цены на культуру за 9 месяцев года выросли на 9%, за сентябрь гречиха у них подорожала менее чем на полпроцента. А вот цены у местных переработчиков за тот же период приросли на 44,5%, за один только сентябрь – на 22%.

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Сами фермеры в том, что гречка резко подорожала, винят переработчиков. "Их немного на рынке, крупных - человек 5-6. Ну, десяток от силы. Вот они свободно сговариваются. Ведь даже если мы сегодня имеем дополнительную прибыль от этой гречихи, мы же можем только пустить её в производство", - резюмировал Траутвейн.