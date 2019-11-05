ЛДПР и противники Radisson устроили перфоманс в Барнауле в День народного единства

Новости 05.11.2019 7:10 2291

В понедельник, 4 ноября, политические партии и активисты провели митинги, приуроченные к Дню народного единства. Отметились ЛДПР, "Единая Россия" и КПРФ. В последнем случае, правда, акция была посвящена защите парков и скверов.

Паркам - да, застройке - нет

Сторонники компартии провели митинг на площади имени маршала Жукова. Тема касалась не праздничной даты, а сохранению зеленых зон Барнаула от застройки. Организаторами выступили общественники, к которым присоединились местные комсомольцы.

Поводом для проведения митинга стала история вокруг строительстве в центре Барнаула отеля Radisson. На минувшей неделе вопрос решился в пользу сквера на Сахарова. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что градостроительный план краевой столицы не подразумевает возведения отеля на этом месте, к тому же многие горожане выступили против.

Отель Radisson все-таки построят в Барнауле. Что будет со сквером на Сахарова? Новости 02.11.2019 17:17 Менять статус можно только с учетом мнения барнаульцев 2988

Несмотря на положительное решение, митингующие решили не отказываться от проведения акции и расширить ее повестку. В частности обсуждалась политика властей в отношении зеленых зон, лесов и несоблюдения генплана столицы края. По данным организаторов, на мероприятие пришли около 70 человек.

В резолюции были выдвинуты требования в адрес БГД, мэрии, АКЗС и правительства края о немедленном принятии моратория на застройку и изменение границ зеленых зон города, о пересмотре закона «Об охране зеленых насаждений…». Помимо этого, активисты потребовали разработать механизм общественного контроля за деятельностью по возрождению парка «Изумрудный», а при выборе места размещения новых объектов строительства руководствоваться Генеральным планом города. Кроме того, они просят рассмотреть вопрос о строительстве отеля «Рэдиссон» и нового корпуса АлтГУ комплексно на других площадках. Также озвучена просьба о немедленном озеленении площади Октября и восстановлении сквера перед фасадом Художественного музея.

Следующий митинг, посвященный требованиям ввести мораторий на застройку зелёных зон, состоится 9 ноября на площади Свободы.

Не врать и не бояться

Что касается либерал-демократов, то на страницах партии в соцсетях сказано, что «в День народного единства ЛДПР обличила корыстных чиновников». Мероприятие состоялось в сквере имени Германа Титова. Перед участниками митинга выступили партийные активисты, а также народный ансамбль «Золотая осень».

Координатор Ленинского районного отделения ЛДПР в Барнауле Елизавета Тюпенкова:

«Если 400 лет назад Минин и Пожарский объединили народ, изгнав внешних врагов, то сейчас мы вынуждены объединяться, чтобы бороться с внутренними. С теми, кто на публику говорит об интересах народа, а потом поднимает цены. С теми, кто поднимает налоги. С теми, кто прощает долги зарубежным государствам и говорит об интересах нашего будущего, а потом пишет столько антинародных законов, что невольно задаешься вопросом - а мы действительно едины?»

И.о. координатора Барнаульского отделения ЛДПР Александр Лукашенко отметил, что Россия – многонациональная страна:

«Возьмем руку. По отдельности мы все хрупкие, как один палец. Но если все сплотятся и будут едины – то этот кулак уже будет невозможно сломать и им можно дать достойный отпор соперникам!»

Митинги партии прошли также в Бийске, Рубцовске и Солтонском районе.

Две России

«Партия власти» тоже не осталась в стороне. В День народного единства барнаульское отделение ЕР организовало раздачу памяток о празднике. А региональное отделение помогло в организации фестиваля народной песни и танца «Традиции». Проект призван привлечь активную творческую молодежь для поддержания и сохранения традиционного культурного наследия страны, и ориентирован на участников из различных регионов России. В «Традиции» приняло участие 270 человек из Алтайского края, Республики Алтай и Кузбасса.

Еще одна партия парламентской четверки, «Справедливая Россия», не была замечена в проведении публичных мероприятий. В социальных сетях посты давно не обновлялись, а на официальном сайте реготделения партии стоит только график работы депутатов.