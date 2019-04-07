В Рубцовске протестуют против «несерьезного» отношения к животным

Новости 05.11.2019 8:15 730

В Рубцовске на набережной имени Петрова 3 ноября прошел пикет зоозащитников. В акции приняли участие около 50 человек.

Жители города вышли на улицу, чтобы потребовать от краевых властей соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными. О подробностях акции сообщается в группе «Беспредел нашего города - обратная сторона Рубцовска» в "Одноклассниках".

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Количество бездомных животных в городе исчисляется тысячами, но ни одного приюта в городе до сих пор нет. На мероприятии был поднят вопрос об открытии в ноябре приюта для кошек, но для его должного функционирования необходимо включить средства в бюджет.

Возмущение протестующих также обусловлено тем, что в Рубцовске стали массово закрывать вентиляционные окна в подвальных помещениях многоквартирных домов.

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«Собравшиеся потребовали, чтобы УК и ТСЖ открыли подвалы на зиму для кошек, согласно проекту постановления правительства РФ», - говорится в соцсети.

Отмечается, что ранее рубцовская администрация дала ответ зоозащитникам, что согласно правилам благоустройства города запрещено содержать крыс, кошек и собак в подвалах.

Активистка Татьяна Панкратова в беседе с «Политсибру» рассказала, что накануне зоозащитники обратились к рубцовскому депутату Надежде Дрюпиной, она включила в повестку сессии вопрос о выполнении закона «Об ответственном отношении с животными».

«Увы, депутаты отнеслись к этому с иронией и усмешкой, проблемы кошек их не интересуют. Они объясняют закрытие вентиляционных окон в подвальных помещениях многоквартирных домов законом о благоустройстве города, принятом горсоветом в 2009 году. Наступает холодная осень, проблема все острее и острее. В Рубцовске много людей, которые кормят и лечат бездомных животных. Например, у меня в частном доме 11 кошек. Очень много сейчас жестокого обращения в отношении животных: выбрасывают из окон, убивают и истязают. Однако заявления полиция отказывается принимать из-за того, что, по их мнению, проблема несерьезная», - отметила Панкратова.

Она добавила, что приютов в городе на данный момент нет. "Есть попытки восстановить разрушенное здание, но на это требуются большие деньги. Поэтому открытые окна в подвалах жилых домов могут хотя бы на время решить проблему", - сообщила собеседница.

Несмотря на то, что на пикет пришло около 50 человек, а в интернете продолжается бурное обсуждение. Была составлена резолюция, планируем собирать подписи и уже 8 ноября отправим ее в администрацию Рубцовска, в АКЗС и прокуратуру», - резюмировала Татьяна Панкратова.