Алтайский край оказался в середнячках по «индексу любви»

Новости 03.11.2019 18:00 321

К Дню народного единства аналитическое агентство Brand Analytics подготовило данные по эмоциональному состоянию пользователей соцсетей в регионах России. "Индекс любви", согласно последним замерам, составил 4,7. То есть о любви пишут больше, чем о ненависти в 4,7 раза.

Для определения индекса были выявлены русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» и т.п.) и негативные («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти» и пр.). среди 580 млн публичных постов и комментариев, оставленных российскими пользователями в соцсетях, а также на форумах, в блогах и т. д.

Самыми любвеобильными российскими регионами оказались Севастополь и Крым с "индексом любви" 6,5 и 6,3 соответственно. Далее идут Костромская область и Ненецкий автономный округ с индексом 6,1 и Краснодарский край с индексом 6.

Аутсайдерами стали Чечня (3,7), Ингушетия (3,5) и Якутия (3,1).

Алтайский край расположился на 48-м месте из 85 представленных регионов. Индекс любви здесь составил 4,8. Кстати, точно такой же показатель зафиксирован еще у восьми регионов. Из территорий, входящих в СФО, выше Алтайского края только Омская область с индексом 5,0 (35-я строка). Хуже всех в Сибири дела обстоят в Томской области (72-я позиция, индекс равен 4,5).