Барнаульская компания оспорила аукцион на строительство поликлиники в Уфе за 1 млрд

Новости 03.11.2019 17:15 316

Торги на строительство поликлиники в Уфе за 1 млрд могут объявить заново. В антимонопольную службу поступила жалоба на результаты прошедшего аукциона. Итоги оспаривает ООО «КС-Строй» из Барнаула.

ФАС России приостановила заключение госконтракта на строительство поликлиники в Уфе. Результаты аукциона, победителем которого стала местная фирма «Дортрансстрой», оспаривает ООО «КС-Строй» из Барнаула, говорится на сайте закупок. По мнению заявителя, закупочная документация размещена с нарушениями закона о контрактной системе. В деле разбирается ФАС России, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ведомства. Результаты рассмотрения жалобы пока не опубликованы.

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Напомним, в Башкирии ищут подрядчика для строительства нового корпуса поликлиники республиканской клинической больницы имени Куватова. Максимальная стоимость госконтракта — 1,044 млрд рублей, работы профинансирует республиканский бюджет.

Единственный участник аукциона — «Дортрансстрой» — снизил начальную цену до 1,038 млрд, сообщается на портале закупок. Ввести в строй новую поликлинику власти Башкирии планируют в ноябре 2021 года.