Жители просят остановить строительство дороги к Каракольским озерам

Новости 03.11.2019 15:30 446

1 ноября на сайте change.org появилась петиция в защиту Каракольских озер. Авторы обращения просят остановить строительство дороги к уникальному природному объекту. Пока под документом подписались немногим более 400 человек.

"Призываю всех, кто был на Караколах, кто полюбил эти места, кто просто неравнодушен к тому, что ради мнимого развития убивается природа, не молчать... А потом, когда они (озера - прим. ред.) умрут, мы будем сожалеть, что не остановили безжалостные машины и выгодные кому-то постановления чиновников", - говорится в петиции.

Каракольские озёра - группа из семи живописных горных озёр на территории Чемальского районов Республики Алтай. В 1978 году решением АКСНД Каракольским озёрам был присвоен статус памятника природы Горно-Алтайской автономной области. Впоследствии был подтверждён постановлением правительства Республики Алтай от 1996 года. Режим посещения озёр — заповедно-рекреационный.

Стало известно, сколько млрд выделит правительство РФ на новый туркластер в алтайских горах Новости 05.02.2019 9:53 Деньги пойдут на создание обеспечивающей инфраструктуры 751

"Однако в 2019 начались активные работы по строительству автодороги, которая пройдет на расстоянии нескольких км от озер. Да, официально она не затрагивает охраняемую территорию, но те кто там был, видели, насколько это уникальная и хрупкая экосистема, и малейшие, не то что нарушения, а даже сдвиги, просто разрушат её. Давайте сохраним Каракольские озера, чтобы и через год, и через 10 и через 20 лет туристы приходили и любовались этим чудом природы. Остановите строительство дороги", - призывает автор петиции.

Напомним, туркластер "Каракольские озера" в Республике Алтай до 2022 года получит из федерального бюджета 2,108 млрд рублей. Средства будут направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры.

Известно, в рамках данного проекта запланировано строительство двухполосной дороги Урлу-Аспак – Каракол длинной около 47 км. Инвестиции в проект - пять млрд рублей.