8 ноября пройдет очередной заседание Барнаульской гордумы. Ключевым вопросом станет принятие бюджета на 2020-2022 годы. Документ обсудят в первом чтении. Окончательно документ утвердят в декабре.
Пятничное заседание БГД обещает стать одним из самых скоротечных за последнее время. Всего в повестке значится 10 вопросов. Основным станет утверждения бюджета города на ближайшую трехлетку. Судя по всему, единодушия в стенах думы не будет. Правда, на все обсуждения по регламенту отведено всего лишь 15 минут. Для сравнения, АКЗС на то, чтобы принять региональный бюджет в первом чтении, понадобилось на недавней сессии около часа.
Часть активистов из числа молодых семей в зал не пустили
Напомним, 22 октября состоялись публичные слушания по проекту решения гордумы «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Свое несогласие с распределением средств в главном финансовом документе высказали участники программы по улучшению жилищных условий молодых семей.
Предложение активистов по увеличению финансирования по программе "Молодая семья" было отклонено. Между тем воспользоваться жилищным сертификатом в этом году удалось только 120 семьям, при этом очередь насчитывает около 5 тысяч человек.
Также был поднят вопрос о роли оппозиции в формировании бюджетной политики