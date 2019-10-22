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Без дискуссий. Барнаульские депутаты отвели 15 минут на принятие спорного бюджета

Новости
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8 ноября пройдет очередной заседание Барнаульской гордумы. Ключевым вопросом станет принятие бюджета на 2020-2022 годы. Документ обсудят в первом чтении. Окончательно документ утвердят в декабре.

Пятничное заседание БГД обещает стать одним из самых скоротечных за последнее время. Всего в повестке значится 10 вопросов. Основным станет утверждения бюджета города на ближайшую трехлетку. Судя по всему, единодушия в стенах думы не будет. Правда, на все обсуждения по регламенту отведено всего лишь 15 минут. Для сравнения, АКЗС на то, чтобы принять региональный бюджет в первом чтении, понадобилось на недавней сессии около часа.

Согласно плану, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Барнаула в 2020 году составит 12,282 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета - 4,871 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 12,348 млрд рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 65 млн рублей. Доходы бюджета 2021 года могут составить 11,931 млрд рублей, расходы - 11,964 млрд рублей, в 2022 году - 12,408 млрд и 12,422 млрд соответственно.
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Напомним, 22 октября состоялись публичные слушания по проекту решения гордумы «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Свое несогласие с распределением средств в главном финансовом документе высказали участники программы по улучшению жилищных условий молодых семей.

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Предложение активистов по увеличению финансирования по программе "Молодая семья" было отклонено. Между тем воспользоваться жилищным сертификатом в этом году удалось только 120 семьям, при этом очередь насчитывает около 5 тысяч человек.

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Автор: Политсиб.ру

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