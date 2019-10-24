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Минздрав установил норму потребления соли

Новости
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В России установлена новая суточная норма потребления соли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, глава Минздрава Вероника Скворцова подписала приказ и внесла изменение в рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. Уровень потребления соли в документе приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

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ВОЗ советует употреблять не более 5 г соли в сутки. Речь идет не о добавке, которую используют для досаливания пищи, а обо всей соли, поступающей в организм человека. По словам Салагая, в действительности норма превышается в полтора-два раза.

Также замминистра напомнил о нескольких способах сократить потребление соли: убрать солонки со стола, перестать есть сильно соленые закуски и выбирать продукты с низким содержанием соли.В приказе главы Минздрава отмечается, что вся соль согласно рекомендациям ВОЗ должна быть йодирована.

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Автор: Политсиб.ру

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