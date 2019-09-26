Барнаульские хоккеисты после домашней победы закрепились на втором месте в чемпионате

Новости 03.11.2019 11:15 353

2 ноября на льду «Титов-Арены» прошел первый матч барнаульско-саратовской серии. Хоккеисты «Динамо-Алтай» в овертайме переиграло «Кристалл» -1:0, сообщает портал altaisport.ru.

Три периода в основное время закончились безголевой ничьей, несмотря на то, что моментов для взятия ворот хватало. Небольшим преимуществом на протяжении всего матча владели барнаульские хоккеисты.

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Уже в дебюте овертайма Глухов щёлкнул со средней дистанции в ближний верхний угол и взбудоражил собравшихся зрителей, но арбитр за воротами показал, что шайба не оказалась в сетке. Однако после видеоповтора алтайские хоккеисты все-таки праздновали тяжелейшую победу.

Второй матч между командами пройдет 3 ноября и начнётся в 17:00.

После этой победы барнаульцы остались на второй строчке турнирной таблицы, а саратовцы - на четвертой.