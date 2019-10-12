Парящий мост и маяк появятся на новосибирской набережной

Новости 03.11.2019 10:10 397

Благоустройство Михайловской набережной продолжится в Новосибирске. Планируется, что здесь появится парящий мост, лабиринт из зеленых насаждений и декоративный маяк. Длина реконструированного участка составит около 500 м.

Как пишет "Континент Сибирь", работы на участке будут закончены к осени 2021 года. Второй этап по ремонту набережной завершился в октябре прошлого года. На территории появились уличные тренажеры, аллеи с плиточным рисунком и игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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«Взаимодействуя с застройщиком, мы нашли такой консенсус, что будет доработан дизайн-проект именно на эту часть Михайловской набережной, которую разработают также наши архитекторы. Дизайн-проект был разработан, согласован как заказчиком, так и мэрией города Новосибирска, чтобы все это выглядело как естественное продолжение Михайловской набережной», – сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова во время подписания соглашения с ГК «Сибмонтажспецстрой».

Представитель компании отметил, что благоустройство будет произведено на двух участках. Второй располагается за гостиницей «Ривер-парк» и составляет 107 м. Здесь мероприятия планируют закончить к 2020 году. Итоговая сумма инвестиций в оба участка составит 100 млн рублей.