АлтГУ вспомнил про новый корпус на Сахарова на фоне истории с Radisson

Новости 03.11.2019 8:30 786

В конце октября Алтайский госуниверситет провел опрос в официальном паблике вуза "ВКонтакте". Участников группы спрашивали о том, как они относятся к появлению нового корпуса на площади Сахарова. Нужно отметить, что голосование было запущено еще до того, как власти сказали четкое "нет" возведению отеля Radisson на месте сквера.

"В центре города одно за другим вырастают новые здания, а планируется ещё больше — новостройки, отели (да-да, тот самый Radisson)... А может быть — новый корпус АГУ? Что скажете", - сделали анонс администраторы группы.

В опросе за несколько дней поучаствовали почти 200 человек. Из них большая часть (около 70%) проголосовала за появление еще одного корпуса АлтГУ.

При этом часть студентов задавала вопросы о целесообразности появления здания и месте его расположения. По словам представителей вуза, будущая локация пока обсуждается. Что касается внутреннего наполнения, то по плану это будет учебный корпус с большим залом, лабораторным блоком и просторным атриумом, как в главном корпусе университета.

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Проект корпуса уже существует, причем ему как минимум 2,5 года. Напомним, АлтГУ планировал еще в прошлом году объявить тендер на разработку проектно-сметной документации. Стоимость контракта предварительно оценивалась в несколько млн рублей.

Проектирование может занять до полугода, а на само строительство уйдет еще около трех лет. Ранее годом окончания работ назывался 2022-й. Возведение корпуса может обойтись в несколько сот млн рублей. Это без учета стоимости научного оборудования.

Приоритетным участком под строительство рассматривается площадка рядом с корпусом «Д», включая часть существующего там сквера, рядом с бюстом Гуляеву. Ориентировочная площадь нового корпуса составит от 15 до 18 тысяч кв. м.

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Правда, в свете последних событий вокруг отказа застраивать сквер на углу проспекта Социалистического и улицы Молодежной (предназначался под отель Radisson), шансы на то, что близ площади Сахарова появится новый корпус АлтГУ, стремятся к нулю. По всей видимости, еще один зеленый уголок в центре Барнаула в угоду планам руководства вуза уничтожен не будет.