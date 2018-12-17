Едва не ставший губернатором Приморья Ищенко исключен из КПРФ

Новости 03.11.2019 12:50 231

Андрей Ищенко, принимавший участие в выборах губернатора Приморского края в 2018 году, исключен из КПРФ. Такое решение в субботу вынес приморский краевой комитет партии, передает ТАСС.

Решению предшествовал разбор ситуации в комитете по регламенту, депутатской этике и организации работы Заксобрания Приморья вокруг поведения Ищенко в соцсетях. В частности депутаты посчитали, что его сообщения в Telegram-канале и ролики на его канале в YouTube содержали оскорбления в адрес коллег по партии и по заксобранию.

«Не выборы, а референдум о доверии власти»: эксперты об итогах губернаторской кампании в Приморье Мнения 17.12.2018 23:45 Победа Кожемяко вызвала неоднозначную реакцию в экспертном сообществе 482

Изначально планировалось исключить Ищенко лишь из состава крайкома. Однако в субботу он опубликовал новый видеоролик, где присутствовало изображение повешенных предателей из фильма «Пираты Карибского моря» с подписанными к ним фамилиями приморских коммунистов. В итоге коллеги по партии решили исключить Ищенко из партии.

В 2018 году Ищенко участвовал выборах губернатора Приморья. Результаты второго тура, в которых коммунист Ищенко боролся с врио главы региона Андреем Тарасенко, выступившим как кандидат от «Единой России», были аннулированы из-за многочисленных нарушений.

В итоге в Приморье провели новые выборы. Тарасенко в них не участвовал. Ищенко пошел на них как самовыдвиженец, КПРФ его поддерживать не стала. В итоге Ищенко не прошел муниципальный фильтр. Главой региона избрали экс-губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.