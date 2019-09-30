Алтайский думец подписал обращение к Путину с просьбой не увольнять иркутского губернатора

Новости 03.11.2019 9:05 417

Фракция КПРФ в Госдуме (43 депутата) подписала обращение к президенту Владимиру Путину с призывом дать губернатору Иркутской области Сергею Левченко возможность участвовать в выборах в 2020 году и не отправлять его в отставку досрочно. Об этом сообщает РБК. В числе подписавшихся и депутат ГД от Алтайского края Сергей Шаргунов.

Коммунисты жалуются на «потоки лжи», «гнилой телепродукции» и «оголтелые нападки» в адрес Левченко. Партийцы аргументируют свою просьбу в первую очередь ростом экономики в регионе. Доходы бюджета с 2015 года выросли в 2,2 раза — с 97 до 213 млрд рублей, говорится в письме. Кроме того, в КПРФ в заслугу губернатора ставят снижение вдвое объема незаконных рубок в 2018 году и четырехкратный рост числа социальных объектов с 2015 по 2018 год (с 60 до 266).

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«Инициаторы письма — сама фракция, Геннадий Зюганов лично, они видят, какое давление идет, и хотят защитить Левченко», — сказал источник, близкий к руководству КПРФ. «Я очень благодарен, знаю, что многие меня поддерживают и в регионе, и на уровне Федерации. Я намерен работать дальше на благо региона, страны в целом», — заявил Левченко.

Коммунист Сергей Левченко стал губернатором в 2015 году, одержав во втором туре победу над действующим главой региона и кандидатом от «Единой России» Сергеем Ерощенко (56,39 против 41,45%). Полномочия Левченко истекают в 2020 году.

В 2018 году Левченко обвинили в незаконной охоте на медведя, в том же году прокуратура области сообщила о возобновлении расследования уголовного дела в отношении гендиректора ЗАО «Стальконструкция» Андрея Левченко, сына губернатора, а телеканал НТВ показывал сюжет о рисках срыва отопительного сезона в области.

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В этом году в Иркутской области прошел сильнейший за 180 лет паводок. Владимир Путин трижды посещал регион, во время второй поездки в июле глава государства раскритиковал власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гумпомощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры.