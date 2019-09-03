При полете с Белухи парапланерист нарушил режим госграницы

Новости 03.11.2019 12:10 250

Пилота-парапланериста из Новосибирска, совершившего полет с горы Белуха на безмоторном летательном аппарате, привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы. Об этом пишет портал "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

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В сообщении говорится, что житель Новосибирска совершил восхождение на северный склон Белухи, а затем спустился с нее. Он вошел в 100-метровую полосу местности, прилегающую к российско-казахстанской государственной границе, что является нарушением правил пограничного режима. Кроме того, парапланерист не заявил о намерении осуществить полет, на что, в соответствии с действующим законодательством, необходимо получить разрешение пограничного органа.

В соответствии с ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ (ведение деятельности вблизи границы без разрешения пограничных органов) нарушитель привлечен к административной ответственности и заплатит штраф.

Добавим, что это случай не единичен. Сотрудники погрануправления ведут борьбу с нарушителями, чаще всего задерживая их на пути к вершине.