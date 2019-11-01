Две смертельные аварии произошли в Республике Алтай

Новости 03.11.2019 9:40 299

В начале ноября в Республике Алтай произошло две крупные аварии. Шесть человек пострадали, двое погибли, передает пресс-служба МВД по региону.

Так, 1 ноября в Горно-Алтайске 19-летний местный житель, не имея права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля ВАЗ. Двигаясь по улице Ленина, молодой человек не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Hyundai Elantra. От удара отечественный авто отбросило на опору ЛЭП, дорожный знак, а затем на металлическое ограждение жилого дома.

Водитель от полученных травм скончался. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены пассажиры автомобиля: молодой человек и четыре девушки. Двух пострадавших госпитализировали.

В этот же день около 20:30 часов в Усть-Коксинском районе, в селе Абай, 31-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ, сбил девушек 16 и 17 лет. Несовершеннолетние шли по краю проезжей части дороги, в попутном направлении движения транспортного средства. После наезда на пешеходов водитель поехал дальше и врезался в опору ЛЭП, а затем и в забор частного дома. В результате ДТП она из девушек скончалась на месте происшествия, вторая пострадавшая госпитализирована.

Предварительно установлено, что водитель был лишен права управления транспортными средствами и находился в состоянии алкогольного опьянения.