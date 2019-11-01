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На Алтай-Коксе определили лучших дозировщиков

Новости
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На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди дозировщиков. Победителем стал Евгений Гаськов. Ему вручили диплом и денежную премию. 

За звание лучшего по профессии боролись 28 дозировщиков углеподготовительного цеха. После теоретического задания они выявляли ошибки при проведении технологической операции – чистке желоба и подготовке его к работе. 

Второе место в конкурсе занял Юрий Поблагуев. Третье – Олег Посников. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Анатолию Мосолову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Татьяну Виноградову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. 

Автор: Политсиб.ру