На Алтай-Коксе определили лучших дозировщиков

Новости 02.11.2019 20:30 199

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди дозировщиков. Победителем стал Евгений Гаськов. Ему вручили диплом и денежную премию.

За звание лучшего по профессии боролись 28 дозировщиков углеподготовительного цеха. После теоретического задания они выявляли ошибки при проведении технологической операции – чистке желоба и подготовке его к работе.

Второе место в конкурсе занял Юрий Поблагуев. Третье – Олег Посников. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Анатолию Мосолову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Татьяну Виноградову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.