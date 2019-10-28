Водитель в райцентре не пропустил «скорую», опрокинув спецмашину

В райцентре Волчиха произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Это случилось 2 ноября. В аварии никто не пострадал.
Это будет сделано для более оперативной координации действий экипажей
Как сообщают очевидцы из паблика «Инцидент Барнаул», скорая везла в больницу пациента, которому срочно нужно было вырезать аппендицит. Его везли в Рубцовск.
Комментаторы уверяют, что водитель «Волги» не пропустил скорую в результате чего произошла авария. При этом автомобиль скорой помощи перевернулся на боковую сторону.
ДТП произошло на перекрестке пр. Ленина и ул.Чеглецова