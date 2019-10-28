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Водитель в райцентре не пропустил «скорую», опрокинув спецмашину

Новости
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В райцентре Волчиха произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Это случилось 2 ноября. В аварии никто не пострадал.

Правила работы «скорой помощи» в Алтайском крае изменятся после резонансного ДТП

Правила работы «скорой помощи» в Алтайском крае изменятся после резонансного ДТП

Новости

Это будет сделано для более оперативной координации действий экипажей

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Как сообщают очевидцы из паблика «Инцидент Барнаул», скорая везла в больницу пациента, которому срочно нужно было вырезать аппендицит. Его везли в Рубцовск.

Комментаторы уверяют, что водитель «Волги» не пропустил скорую в результате чего произошла авария. При этом автомобиль скорой помощи перевернулся на боковую сторону.

«Лада» сбила двух пешеходов в Барнауле - очевидцы

«Лада» сбила двух пешеходов в Барнауле - очевидцы

Новости

ДТП произошло на перекрестке пр. Ленина и ул.Чеглецова

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/incident22

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