Водитель в райцентре не пропустил «скорую», опрокинув спецмашину

Новости 02.11.2019 20:00 343

В райцентре Волчиха произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Это случилось 2 ноября. В аварии никто не пострадал.

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Как сообщают очевидцы из паблика «Инцидент Барнаул», скорая везла в больницу пациента, которому срочно нужно было вырезать аппендицит. Его везли в Рубцовск.

Комментаторы уверяют, что водитель «Волги» не пропустил скорую в результате чего произошла авария. При этом автомобиль скорой помощи перевернулся на боковую сторону.