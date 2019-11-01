В барнаульском отделении ЦБ прокомментировали изменения в законе о микрозаймах

Новости 02.11.2019 19:30 340

С 1 ноября 2019 года вступили в силу требования закона, по которым микрофинансовые организации (МФО) запрещено выдавать гражданам займы под залог жилья, доли в нем, а также под залог права требования по договору долевого участия в строительстве.

Даже если заемщик имеет вторую квартиру или дом, он все равно не сможет заложить их в МФО. Теперь предметом залога может стать только нежилая недвижимость. Ограничения не касаются займов для предпринимателей.

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Ранее заемщики МФО могли лишиться жилья вроде бы из-за незначительного займа. Если возникала просрочка, то кредитор имел право подать в суд, потребовать изъять недвижимость и продать ее.

«В отношениях с МФО и другими кредиторами, нужно изучать договор до его подписания. По закону у вас есть пять рабочих дней, - рассказал заместитель управляющего Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Игорь Князев. - За это время вы можете выяснить все условия и проверить, легальная ли перед вами организация. Внимательная проверка кредитора и положений договора позволит избежать мошенничества со стороны недобросовестных или нелегальных кредиторов. Соблюдая эти правила, можно защитить себя от обмана, когда под видом кредитного договора предлагают подписать договор купли-продажи жилья».

Проверить кредитора нужно на сайте Банка России www.cbr.ru, где размещены реестры МФО и других легальных участников кредитного рынка. Ресурс www.fincult.info также содержит справочник участников финансового рынка. Если в указанных источниках нет организации, куда намерен обратиться человек, то следует сообщить об этом в Банк России или правоохранительные органы и воздержаться от заключения каких-либо сделок.