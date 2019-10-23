О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Режим для самозанятых введут в 2020 году для некоторых регионов Сибири

Новости
634
0

В 2020 году список регионов, где введут льготный режим для самозанятых, расширят. Алтайский край не попал в этот перечень, пишет "МК на Алтае". В 2019 году году его вводили в четыре регионах в качестве пилотного проекта. Он предполагает фрилансерам платить 4-6 процентов от дохода, в зависимости от статуса (юрлицо или физлицо), и составлять минимальную отчетность перед налоговой.

Бизнес в Сибири продолжает терпеть убытки

Бизнес в Сибири продолжает терпеть убытки

Новости

Исследование провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza

667

Ранее ходили слухи, что в 2020 году такой налоговый режим введут по всей России. Но 30 октября в Госдуме прошло первой чтение поправок в пакет федеральных законодательных актов. По его итогам стало ясно, что новый режим дополнительно введут еще в 19 регионах. Из регионов Сибири в него попала Новосибирская и Омская области.

Это Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, автономный округ Югра, Республика Башкортостан.

Эксперты объяснили, почему снижается зарплата в Алтайском крае

Эксперты объяснили, почему снижается зарплата в Алтайском крае

Новости

Если смотреть по месяцам, то зарплата падает, но если сравнить январь-август 2019 с аналогичным периодом предыдущего года, то она растет

873

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

Комментарии (0)

1000