Режим для самозанятых введут в 2020 году для некоторых регионов Сибири

Новости 02.11.2019 19:00 634

В 2020 году список регионов, где введут льготный режим для самозанятых, расширят. Алтайский край не попал в этот перечень, пишет "МК на Алтае". В 2019 году году его вводили в четыре регионах в качестве пилотного проекта. Он предполагает фрилансерам платить 4-6 процентов от дохода, в зависимости от статуса (юрлицо или физлицо), и составлять минимальную отчетность перед налоговой.

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Ранее ходили слухи, что в 2020 году такой налоговый режим введут по всей России. Но 30 октября в Госдуме прошло первой чтение поправок в пакет федеральных законодательных актов. По его итогам стало ясно, что новый режим дополнительно введут еще в 19 регионах. Из регионов Сибири в него попала Новосибирская и Омская области.

Это Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, автономный округ Югра, Республика Башкортостан.