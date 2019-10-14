Многодетная семья в Рубцовске страдает из-за притона по соседству

Новости 02.11.2019 18:32 275

В Рубцовске многодетная семья уже три года живет в страхе. Причина — пьющие соседи. В семье трое детей. Они живут в частном доме на четыре хозяина.

«С квартирой № 1 у нас общий двор, через который мы проходим на свою территорию. В указанной квартире постоянные пьянки, драки, крики, нецензурная брань. Постоянный шум и нарушение санитарных норм, - цитирует письмо семьи портал «вРубцовске.ру».

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По словам обратившихся, полиция приезжает, но полностью решить проблему не может. Люди опасаются, что соседи-маргиналы могут поджечь дом. У них нет туалета, поэтому гости притона ходят где придется. Чаще всего во дворе. На замечания они угрожают побить или матерятся.

Краевая полиция заинтересовалась публикациями в СМИ и назначила проверку. Они установили, что за последние два года их рубцовские коллеги возбудили на жильцов этого дома за драку и угрозу убийством, а также составили 13 административных материалов. По итогам проверки примут процессуальное решение.