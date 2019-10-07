Алтайские города оказались во второй половине рейтинга качества среды

02.11.2019 17:55 258

Минстрой России обнародовал первый индекс качества городской среды в России. Ведомство разработало его совместно с компанией «Дом. РФ» и КБ «Стрелка». В рейтинге учитывали шесть критериев качества городской среды и 36 индикаторов.

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Максимально можно было набрать 360 баллов. Авторы рейтинга отмечают, что по их методологии, благоприятную среду имеют города, набравшие от 180 баллов. Меньше 180 — уже неблагоприятная среда.

Лучшие результаты у Москвы и Санкт-Петербурга. В Алтайском крае и Республике Алтай лишь один город можно отнести к группе с благоприятной городской средой — Новоалтайск (180 баллов). Барнаул набрал 179 баллов, Горно-Алтайск — 162. Далее идут Белокуриха (176), Бийск (168), Алейск (166), Рубцовск и Яровое (оба по 156 баллов). Хуже всех из алтайских городов дела обстоят у Горняка — 127 баллов.