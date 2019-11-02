Отель Radisson все-таки построят в Барнауле. Что будет со сквером на Сахарова?

В правительстве Алтайского края прошло совещание по вопросу строительства отеля сети Radisson в Барнауле. Чиновники доложили, что большинство барнаульцев не против появления такого объекта в городе, но им не нравится, что под гостиницу хотят отдать сквер на площади Сахарова.
Исполняющий обязательности главы Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что в генплане города сквер на площади Сахарова носит статус рекреационной зоны. Менять статус можно только с учетом мнения барнаульцев.
«Виктор Томенко подвел черту и высказал решение: градостроительный план Барнаула не подразумевает такой вид строительства, многие горожане выступили против. Вывод очевиден - в сквере на пересечении Молодежной и Социалистического строить ничего нельзя, сквер должен остаться зеленой реакреационной зоной города», - сообщает пресс-служба правительства края.
Переговоры с застройщиком продолжаются
Губернатор пояснил представителю инвестора Ивану Лужаеву, что город и край заинтересованы в таком инвесторе. Если он хочет продолжить работу здесь, то администрация Барнаула подберет другой участок для строительства отеля. Лужаев согласился. В ближайшее время специалисты мэрии должны представить перечень новых участков для стройки.
Напомним, многие горожане выступили против строительства отеля именно в этом месте. На 4 и 9 ноября запланированы протестные митинги. Теперь их судьба под вопросом. Ранее представители мэрии и архитектурного сообщества также называли это место неудачным.
Новое место под застройку пока неизвестно
Митинги состоятся! Их цель - выразить мнение горожан по вопросам зеленых зон. Проблема не только в этом сквере, проблема в подходе к застройке города. Почему-то никто (власти в первую очередь) при планировании строек не смотрят в генплан, а ищут место "какое нравится"
Кто застройщик?
Ну хоть что -то сделали правильно!