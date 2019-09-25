Сельскую школу на Алтае закрыли на две недели из-за плохой освещенности классов

Новости 02.11.2019 16:40 335

Роспотребнадзор Республики Алтай провел плановую проверку в школе села Джазатор Кош-Агачского района. По ее результатам деятельность образовательного учреждения приостановили на 12 дней. Такое решение вынес Кош-Агачский районный суд.

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Во время проверки замерили уровень искусственной освещенности и во многих классах показатель был ниже нормы в 2-10 раз, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Например, при нормативе 200-400 люкс для учебных классов в кабинете начальных классов освещенность составила 17 люкс, информатике — 56, труда —61.

Такое освещение реально грозит проблемами со зрение у школьников. Суд учел это обстоятельства и вынес такой вердикт. Отсчет пошел с 25 октября. Таким образом, большая часть этих 12 дней пришлась на осенние каникулы. Санитарные врачи рассчитывают, что администрация школы успеет за это время устранить нарушения.