Минздрав пересчитал данные о сокращении врачей в регионах

Новости 02.11.2019 15:40 292

Министерство здравоохранения РФ заявило о технической ошибки во время подсчетов количества врачей в регионах. Уменьшение числа врачей зафиксировали не в 54, как сообщалось ранее, а в 55 регионах. Однако общий показатель кадрового дефицита оказался ниже ранее заявленного.

Хуже всего дела на конец прошлого года шли в Чукотском автономном округе. Там на 5,3 процента сократилось число врачей — с 341 до 323. На втором месте рейтинга аутсайдеров — Республика Алтай. В ней число врачей упало на 4,4 процента — с 858 до 820. В пятерку таких регионов также вошли Псковская и Костромская области, а также Калмыкия. Отрицательная динамика в них составляет от 3,5 до 4,2 процента.

Резкое сокращение числа врачей отмечено в большинстве сибирских регионов Новости 31.10.2019 13:55 Алтайский край в этом списке не фигурирует 527

В недавней версии минздрава антилидером была Республика Бурятия. Новосибирская область была на втором месте. Вместо падения она показала прирост на семь процентов — с 11 005 до 11 090. Аналогичная ситуация и в Томской области и Якутии.

Данные по сокращению врачей подтвердились только в Кемеровской области. Сокращения произошли в Хакассии и Омской области на два процента. В предыдущей версии Миндрзрав заявлял, что число врачей там выросло аж на 300 процентов. Реальными лидерами прироста стали Ненецкий автономный округ, Москва и Ленинградская область.