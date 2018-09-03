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Бийский котельный завод меняет соучредителя

Новости
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АО «ТЭП-Холдинг» вышло из числа собственников «Бийского котельного завода» (БиКЗ). Его долю в 19,35 процентов получило ООО «Логистический центр «Квэст» из Екатеринбурга. Таким образом «Квэст» нарастил свою долю участия в заводе до 24,21 процента. БиКЗ входит в екатеринбургскую группу «ТЭП-Холдинг».

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Как сообщает «Интерфакс», в середине октября сам логистический центр перешел из 100%-ой собственности Дмитрия Фомченкова уральскому бизнесмену Алексею Михееву. Бийский котельный завод основан в 1942 году. Изготавливает паровые и водогрейные котлы средней и малой мощности, котельно-вспомогательное оборудования для промышленной и коммунальной энергетики.

Выпускаемые заводом котлы предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара, горячей воды, используемых в системах централизованного и автономного теплоснабжения на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения. На 2012 гол завод выпустил более 125 тысяч котлов марки БиКЗ.

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Автор: Политсиб.ру

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