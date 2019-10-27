Места концентрации ДТП проверили в Алтайском крае

Новости 02.11.2019 13:50 234

Спецкомиссия под председательством министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева провела рейд по участкам концентрации ДТП в Барнауле. В ее состав также вошли сотрудники ГИБДД. Цель — снижение аварийности в регионе.

«Совместно с ГИБДД разработана программа «Безопасность дорожного движения» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», - цитирует Дементьева сайт правительства Алтайского края. - Принимаем меры на территории всего региона: установка светофоров, камер, пешеходных ограждений, пропаганда соблюдения ПДД. А также приведение в нормативное состояние переходов возле образовательных учреждений».

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По словам министра, к 2024 году планируется снизить количество погибших в ДТП в три раза. В 2018 году в Барнауле выявили 55 мест концентрации ДТП. Теперь их осталось 19, заверяют в Минтрансе. С этого года установят освещение на всех краевых дорогах, проходящих через населенные пункты.

В ведомстве считают, эти меры дают положительный результат. К примеру, на протяжении последних лет перекресток проспекта Красноармейского и улицы Никитина в Барнауле становился местом повышенной аварийности. В 2018 году здесь пострадали шесть человек. Там поставили светофор, ограждения и дополнительные знаки. За десять месяцев 2019 года на этом участке не фиксировали аварий.