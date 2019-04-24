Итоги навигации подвели в Алтайском крае

Новости 02.11.2019 12:50 223

В краевом Минтрансе подвели итоги пассажирской и грузовой работы на речном транспорте. По словам министра транспорта Александра Дементьева, основная цель на 2019 год выполнена. Удалось перевезти 930 тысяч тонн грузов и 920 планируемых. Если теплая погода сохранится, то грузовую навигацию продлят до 15-20 ноября, что еще больше увеличит этот показатель.

В этом году на дноуглубительные работы выделили 70 млн рублей консолидированного бюджета. По реке Бия срок навигации составил 112 суток из запланированных 110, Катунь – 144 из 110 суток, Обь от 125 из 110. Министр положительно оценил соглашение между краевым правительством и речниками, которое действует уже четыре года.

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За это время по рекам Алтайского края перевезли 3,1 млн тонн грузов, из которых 2 млн удалось убрать с автодорог, тем самым разгрузив их. Участники мероприятия отметили, что дальнейшее развитие речного транспорта будет способствовать росту экономики всего региона.

Пассажирская навигация в крае завершилась 15 сентября. По итогам 2019 года водным транспортом воспользовались 130 тысяч человек. При этом рейсы продолжают оставаться убыточными. Каждый год их субсидирует бюджет края и Барнаула. В 2019 году эта сумма составила 11,1 млн рублей, из которых 10,4 млн — средства краевой казны.