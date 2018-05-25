Крымчане просят Наталью Поклонскую защитить их от алтайского банка

Новости 02.11.2019 11:50 403

Жители Крыма обратились к Наталье Поклонской с просьбой оградить их от претензий алтайского «Тальменка-банка». У этого финансового учреждения отозвали лицензию еще в 2017 году. Теперь крымчанам приходят письма с требованием погасить кредит, хотя они утверждают, что никаких дел с банком не имели. Об этом депутат Госдумы и бывший прокурор республики написала на своей странице в Facebook.

Граждане рассказали, что обращались в полицию и прокуратуру, но получали отписки. Они настаивают, что не брали кредит в этом банке.

«Бюрократия играет на руку банку, так как в это время московский суд вынес решение о взыскании задолженности по кредитному договору, и у людей уже начались удержания в размере 75 % от их и без того мизерной зарплаты в 8000 рублей, - пишет Наталья Поклонская. - Из-за безалаберности сотрудников правоохранительных органов люди живут в страхе, неизвестности и платят деньги преступникам».

Имущество обанкротившегося «Тальменка-банка» продают без дебиторской задолженности Новости 25.05.2018 20:27 913

Депутат пообещала подготовить запрос на имя генпрокурора РФ и министра внутренних дел. Напомним, что «Тальменка-Банк» развиваясь преимущественно в Алтайском крае решил расширить сферу влияния в 2014 году, открыл в Крыму свой офис. Добавим, что Центробанк РФ отозвал лицензию у «Тальменка-Банка» 23 января 2017 года. «Тальменка-Банк» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

По состоянию на 1 декабря 2016 года сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в этом банке составила 1,2 млрд рублей. Убыток банка за 11 месяцев 2016 года составил 39,1 млн рублей. Возмещения вкладчикам начали выплачивать в феврале 2017 года. В марте позапрошлого года Арбитражный суд Алтайского края признал «Тальменка-Банк» банкротом.