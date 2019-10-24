Активисты ОНФ обеспокоены гаражами и зарослями вокруг школ Барнаула

Новости 02.11.2019 10:50 334

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае проверили безопасность школьных маршрутов. Общественники, полицейские и чиновники выявили пять опасных маршрутов. В целом барнаульцы назвали 25 небезопасных путей к образовательным учреждениям.

В числе территорий, которые проверили общественники, попала школа №133 в новостройках микрорайона «Дружный». Там в конце октября неизвестный мужчина напал на девочку. Ребенок смог убежать, подозреваемого ищет полиция. Он пытался поймать девочку в роще, через которую дети срезают дорогу. Более безопасный маршрут проходит по улице Попова, но дети предпочитают сокращать. Активисты ОНФ считают, что раз дорога через лесополосу удобнее для школьников, нужно благоустроить опасную территорию.

Сотрудники ГИБДД провели в этой школе урок безопасности для младших классов. Они напомнили детям о необходимости соблюдать ПДД, обозначили безопасные пути в школу и сложные дорожные участки, требующие внимательности пешеходов.

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Как утверждают в ОНФ, лидером по числу жалоб стала школа №60 на Советской Армии. Вокруг нее много гаражей, возле забора яма, заросли и свалка. Разбитый тротуар и тусклое освещение. Возле школы №107 на улице Шукшина участники рейда обнаружили открытые погреба. При этом центральный вход перекрывают припарковавшиеся автомобилисты. Через гаражи и водоотводную канаву дети идут в школу №88 на Павловском тракте. Возле школы №135 на улице Сиреневой лучше установить искусственную дорожную неровность.

«Познакомились с паспортами безопасности дорожного движения, которые есть в каждой школе, и выяснили, что многие оформляют этот документ неправильно, - сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина. - Эту проблему, наличие бесхозных гаражей, открытых погребов, люков и многого другого, мы намерены обсудить с представителями властей и правоохранительных органов на круглом столе. Он пройдет 7 ноября».

Общественники продолжат составлять реестр опасных участков на пути в школы. Сигналы также приходят из Бийска, Рубцовска, Заринска, Новоалтайска.