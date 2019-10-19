Стало известно, кто выберет кандидатов на пост главы Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Виктор Томенко назначил пять членов конкурсной комиссии, которые будут отбирать кандидатов на пост главы Барнаула. В их число вошли министры транспорта (Александр Дементьев) и промышленности (Александр Климин), начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Спивак, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС Альберт Лунев.
Губернатор мог назначить только половину комиссии. В остальную пятерку войдут депутаты Барнаульской городской думы. На официальном сайте мэрии опубликована информация, согласно которой в конкурсную комиссию войдут председатель БГД Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко; а также три председателя комитетов: по бюджету, налогам и финансам (Андрей Солодилов), по законности и местному самоуправлению (Иван Огнев), по экономической политике и собственности (Валерий Касплер). Первое заседание комиссии, в которой в общей сложности теперь десять человек, состоится 10 ноября.
Документы на конкурс начнут принимать в декабре
Конкурс на должность нового градоначальника БГД намерена провести 6 февраля. Документы от соискателей будут принимать в первой половине декабря, затем начнется проверка со стороны конкурсной комиссии и силовых структур. После чего кандидатов, к которым не окажется претензий, допустят до конкурса. Напомним, что он будет признан состоявшимся, в случае, если комиссия рекомендует не менее двух человек. Главу Барнаула предстоит избрать депутатам БГД большинством голосов.
Напомним, экс-глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление о досрочном сложении полномочий 15 августа. ВРИО главы города назначен его зам Вячеслав Франк. Добавим, в конце сентября на сессии АКЗС отклонили законопроект о возвращении прямых выборов мэра Барнаула. Инициатива исходила от трех оппозиционных фракций.
Глава города появится в краевом центре не ранее 6 февраля
Забавно. На днях удалось накоротке поговорить с двумя членами комиссии по рассмотрению кандидатур на главу администрации Барнаула. И их ответы совпали: "Не знаем... Там еще не решили". И оба уважаемых мною человека как бы показали пальцем вверх. Хотя один из них высказал предположение, что возможно только Франк согласится на эту "расстрельную" должность. Но тут же поддержал реплику, что нельзя совмещать должности сити-менеджера и "хозяина общака".