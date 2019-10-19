Стало известно, кто выберет кандидатов на пост главы Барнаула

Новости 02.11.2019 9:50 375

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Виктор Томенко назначил пять членов конкурсной комиссии, которые будут отбирать кандидатов на пост главы Барнаула. В их число вошли министры транспорта (Александр Дементьев) и промышленности (Александр Климин), начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Спивак, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству АКЗС Альберт Лунев.

Губернатор мог назначить только половину комиссии. В остальную пятерку войдут депутаты Барнаульской городской думы. На официальном сайте мэрии опубликована информация, согласно которой в конкурсную комиссию войдут председатель БГД Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко; а также три председателя комитетов: по бюджету, налогам и финансам (Андрей Солодилов), по законности и местному самоуправлению (Иван Огнев), по экономической политике и собственности (Валерий Касплер). Первое заседание комиссии, в которой в общей сложности теперь десять человек, состоится 10 ноября.

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Конкурс на должность нового градоначальника БГД намерена провести 6 февраля. Документы от соискателей будут принимать в первой половине декабря, затем начнется проверка со стороны конкурсной комиссии и силовых структур. После чего кандидатов, к которым не окажется претензий, допустят до конкурса. Напомним, что он будет признан состоявшимся, в случае, если комиссия рекомендует не менее двух человек. Главу Барнаула предстоит избрать депутатам БГД большинством голосов.

Напомним, экс-глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление о досрочном сложении полномочий 15 августа. ВРИО главы города назначен его зам Вячеслав Франк. Добавим, в конце сентября на сессии АКЗС отклонили законопроект о возвращении прямых выборов мэра Барнаула. Инициатива исходила от трех оппозиционных фракций.