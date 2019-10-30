Барнаульские архитекторы забраковали идею отеля Radisson в центральном сквере

Новости 01.11.2019 18:35 486

Архитектурное сообщество Барнаула не поддерживает идею строительства отеля на месте сквера на улице Молодежной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках рабочей встречи в мэрии по вопросу строительства отеля Radisson, о таком решении сообщил председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров.

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Он объяснил, что тема строительства отеля Radisson на месте сквера на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического широко обсуждается уже на протяжении месяца, в том числе в архитектурном сообществе. Уже прозвучали разные мнения, но в основном все сошлись на том, что место для строительства такого крупного объекта выбрано неудачно.

«Если говорить о том, нужен ли отель крупной зарубежной сети в Барнауле, мое мнение – нужен. В Алтайском крае развивается туризм, как обычный, так и деловой, и наличие отеля высокого уровня городу необходимо. Кроме того, это еще и инвестиции в экономику города и создание новых рабочих мест. Но место для строительства выбрано неудачно. Это не только мое мнение, но и мнение многих моих коллег. Сквер, на территории которого предложено построить отель, – часть сложившейся площадки, она является традиционным местом проведения городских праздников. Это зеленая зона, которых у нас не так много, и мы не должны ее потерять. Также, строительство высотного здания нарушит архитектурный облик площади. Поэтому считаю, что необходимо подобрать для строительства отеля другую площадку», - сказал он.

Он добавил, что найти площадку можно даже в центре Барнаула. Возможно, что для ее подготовки потребуется некоторое вложение средств, но учитывая тот объем инвестиций, который планируется направить на реализацию этого проекта, подготовка площадки под строительство – капля в море, пояснил Анисифоров.