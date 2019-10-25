КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Абакана

Новости 01.11.2019 15:50 361

Партия КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на пост мэра в Абакане. Коммунисты выразили поддержку команде экс-главы города Николая Булакина, который погиб в ДТП в Красноярском крае 14 октября. Претендент от партии ранее уже был представлен.

По заявлению первого секретаря абаканского отделения КПРФ Анастасии Мох, прошло слишком мало времени после гибели Булакина, чтобы включаться в политическую борьбу. Партия считает это неэтичным.

Напомним, что в начале недели, 28 октября публично в предвыборную гонку вступила мэрия Абакана. На официальном сайте появилось сообщение о поддержке Алексея Лемина командой Булакина. Лемин в настоящий момент занимает пост главы департамента архитектуры и землеустройства в статусе вице-мэра, и его не раз называли возможным «преемником» Булакина.

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«Решение идти на выборы — оно было очень тяжелое, но мы руководствовались главным — огромным желанием продолжить все то, что задумал Николай Генрихович», — сказал Лемин.

Что касается Николая Булакина, то он избирался мэром Абакана шесть раз. Его рейтинг в городе постоянно держался на более высоком уровне, чем у «Единой России», которую он представлял. 14 октября 2019 года он ехал на своем автомобиле в поселок Топольки к своей семье, однако его машина съехала в кювет и врезалась в дерево. По предварительным данным, Булакин не справился с управлением из-за возникшей проблемы с сердцем.

На его похороны пришли тысячи жителей города.