В Барнауле простились с вице-губернатором времен Михаила Евдокимова

1 ноября в Барнауле состоялось прощание со Святославом Григорьевым. Он был известен как один из основателей факультета социологии АлтГУ, в 2004-2005 годах занимал должность замгубернатора Алтайского края по социальным вопросам.
Как сказано на сайте вуза, Григорьев скончался 30 октября в возрасте 70 лет. Он являлся создателем Алтайской социологической школы, известным ученым за пределами региона, первым доктором социологических наук на Алтае.
Напомним, 18 мая 2004 года в ту пору глава региона Михаил Евдокимов назначил замглавы администрации края Святослава Григорьева. В сферу его компетенции входили образование, здравоохранение, фармацевтическая деятельность, социальная защита населения, культура, физкультура и спорт, проблемы молодежи.
Второй тур голосования пришелся на 04.04.04
Кроме того, Святослав Григорьев стал председателем призывной комиссии Алтайского края, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной комиссии по охране труда и координатором трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.
Команду Михаила Евдокимова он покинул в июне 2005 года, за два месяца до гибели губернатора. На время работы Григорьева в администрации пришлись подготовка и проведение монетизации социальных льгот. Считается, что Святослав Григорьев не принадлежал ни к одной из группировок, окружающих Михаила Евдокимова.
В начале 1990-х Григорьев создал активно занимавшееся общественно-политической деятельностью "Славянское общество". В 2003 году Святослав Григорьев стал членом "Единой России" и был избран в ее краевой политсовет, писал "Банкфакс".
Недавно свои воспоминания о нем написал Сергей Химочка, работавший замом главы администрации в 2004 году
Работал старшим преподавателем Алтайского государственного университета, заведующим кафедрой научного коммунизма Барнаульского государственного педагогического института. С 1988 года связал свою научную карьеру с социологией, став заведующим проблемной научно-исследовательской социальной лабораторией АлтГУ, затем заведующим кафедрой социологии. С 1992 году являлся заведующим кафедрой социальных технологий, инноваций и управления, деканом социологического факультета АлтГУ. Доктор философских наук, "Заслуженный деятель высшей школы РФ".
9 сентября в Алтайском крае состоятся внеочередные губернаторские выборы, назначенные в связи с отставкой Александра Карлина. За свою истори
" Святослав Григорьев не принадлежал ни к одной из группировок, окружающих Михаила Евдокимова."---что значит "группировки Евдокимова? -Это был честнейший,порядочный и чистый Человек.Сам не воровал и другим не давал.