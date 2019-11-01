В Барнауле простились с вице-губернатором времен Михаила Евдокимова

Новости 01.11.2019 15:00 2912

1 ноября в Барнауле состоялось прощание со Святославом Григорьевым. Он был известен как один из основателей факультета социологии АлтГУ, в 2004-2005 годах занимал должность замгубернатора Алтайского края по социальным вопросам.

Как сказано на сайте вуза, Григорьев скончался 30 октября в возрасте 70 лет. Он являлся создателем Алтайской социологической школы, известным ученым за пределами региона, первым доктором социологических наук на Алтае.

Напомним, 18 мая 2004 года в ту пору глава региона Михаил Евдокимов назначил замглавы администрации края Святослава Григорьева. В сферу его компетенции входили образование, здравоохранение, фармацевтическая деятельность, социальная защита населения, культура, физкультура и спорт, проблемы молодежи.

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Кроме того, Святослав Григорьев стал председателем призывной комиссии Алтайского края, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, межведомственной комиссии по охране труда и координатором трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.

Команду Михаила Евдокимова он покинул в июне 2005 года, за два месяца до гибели губернатора. На время работы Григорьева в администрации пришлись подготовка и проведение монетизации социальных льгот. Считается, что Святослав Григорьев не принадлежал ни к одной из группировок, окружающих Михаила Евдокимова.

В начале 1990-х Григорьев создал активно занимавшееся общественно-политической деятельностью "Славянское общество". В 2003 году Святослав Григорьев стал членом "Единой России" и был избран в ее краевой политсовет, писал "Банкфакс".

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Святослав Григорьев родился 11 ноября 1948 года в селе Серп и Молот Сорокинского (Заринского) района Алтайского края. В 1968 году окончил Барнаульское педагогическое училище, в 1972 году - филологический факультет Барнаульского государственного пединститута, в 1979 году - аспирантуру философского факультета Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова.

Работал старшим преподавателем Алтайского государственного университета, заведующим кафедрой научного коммунизма Барнаульского государственного педагогического института. С 1988 года связал свою научную карьеру с социологией, став заведующим проблемной научно-исследовательской социальной лабораторией АлтГУ, затем заведующим кафедрой социологии. С 1992 году являлся заведующим кафедрой социальных технологий, инноваций и управления, деканом социологического факультета АлтГУ. Доктор философских наук, "Заслуженный деятель высшей школы РФ".