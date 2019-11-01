Вода Камень точит: суд вернул власть главе мятежного района

Новости 01.11.2019 14:00 904

С 31 октября исполнять обязанности главы Каменского района снова поручено Евгении Гордиенко. Об этом пишут «Каменские известия».

Такие решение было принято Каменским городским судом в качестве мер предварительной защиты на время рассмотрения иска об оспаривании решения депутатов местного райсобрания.

Стало известно, что накануне Евгения Гордиенко обратилась в суд с иском о признании незаконным решения каменских депутатов о снятии с нее полномочий исполнения обязанностей главы района и наделения этими полномочиями второго заместителя Алексея Жихаренко.

Сама Гордиенко решение суда пока никак не прокомментировала, однако несколько часов назад в социальных сетях, намекнула что из политики уходить никуда не собирается.

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Напомним, что несколько дней назад депутаты Каменского райсобрания проголосовали за снятие полномочий с врио главы района Евгении Гордиенко. Под документом подписались 12 депутатов из 20. Его подписал заместитель председателя райсобрания Иван Панченко. Полномочия возложены на другого замглавы администрации района - Алексея Жихаренко.

В легитимности данного решения уже успела усомниться прокуратура, которая потребовала от депутатов копию их решения.

Ситуацию ранее уже успел прокомментировать замгубернатора Денис Губин, который отметил, что давать оценку действиям депутатов будут компетентные органы и по итогам решений будут приниматься конкретные меры. Ряд экспертов уже отметили отсутствие видимой пользы для района от кадровых перестановок, где второй раз за год происходит смена власти.

Ранее, 24 августа 2018 года, прежний глава района Федор Найден был временно отстранен судом от исполнения своих обязанностей. 12 сентября прошлого года депутаты райсобрания единогласно проголосовали за кандидатуру зама Найдена - Евгению Гордиенко.