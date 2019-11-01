Оптимизация системы. Две психиатрических больницы в крае станут одним целым

Новости 01.11.2019 14:40 1332

Алтайская краевая психиатрическая больница № 1 в ближайшее время будет присоединена к Алтайской краевой клинической психиатрической больнице им. Эрдмана. Соответствующее постановление правительства Алтайского края датировано 29 октября.

В документе за подписью главы региона Виктора Томенко сказано, что преобразования проводятся с целью оптимизации системы здравоохранения Алтайского края. Региональному Минздраву поручено проконтролировать реорганизацию КГБУЗ. "Политсибру" подготовил официальный запрос на имя министра Дмитрия Попова.

Отметим, Алтайская краевая психиатрическая больница №1 была образована 25 октября 1954 года. Должность главврача в настоящее время занимает Наталья Аношина. Организация располагается в селе Боровиха Первомайского района. Число коек стационара рассчитано на 180 пациентов.

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Обращает на себя внимание, что в настоящее время в учреждении незакрытыми являются две вакансии: врача-невролога и врача клинической лабораторной диагностики. В каждом случае больнице требуется совместитель на 0,25 ставки. Предлагаемая зарплата составляет 2100-3200 рублей в месяц. Всего же в штате сейчас 14 человек.

Что касается краевой клинической психиатрической больницы им. Эрдмана, то она отсчитывает свою историю с середины прошлого века. В 1948 году психиатрическая больница была выделена в самостоятельную административную единицу и утверждена должность главврача. Ранее финансовой и административно-хозяйственной деятельностью больницы руководил главный врач городской соматической больницы, на территории которой была расположена психиатрическая больница.

В настоящее время возглавляет медучреждение Владимир Нарожнов. В состав психиатрической больницы им. Эрдмана входят два диспансера – на Луговой и Чехова, амбулаторное психотерапевтическое отделение – на Партизанской, стационарные подразделения - на Суворова и в поселке Березовка.