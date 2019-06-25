Музеи Алтайского края примут участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»

В воскресенье, 3 ноября, музеи Алтайского края присоединятся к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», пишет сайт краевого правительства. Мероприятие в подобном формате пройдет в седьмой раз.
Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.
Алтайский государственный краеведческий музей подготовил для всех желающих экскурсии, мастер-классы, танцевально-музыкальную программу Региональной национально-культурной автономии татар Алтайского края «Этническая мозаика Алтая» и лабораторию творчества для детей «Народов дружная семья».
Посетители Государственного художественного музея края смогут увидеть выставку произведений народных художественных промыслов России из фондов музея «Этой ярмарки краски», а также экспозицию творческих работ студентов кафедры дизайна и архитектуры Алтайского государственного института культуры «Образ и образование».
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Жители и гости Барнаула также смогут принять участие в тематических интерактивных экскурсиях. А в «Ночь искусств» здесь проведут квест «Тайны правления царя Бориса» по персональной выставке Юрия Люкшина «Борис Годунов».
Кроме того, Минкульт Алтайского края рассказал, что музей истории литературы, искусства и культуры Алтая подготовил обширную программу. Для горожан приготовили просветительские программы, выставки, игры «Волшебная стрела. Культура древних народов Алтая» и «Переполох в музее».
В рамках «Ночи искусств» состоится открытие памятной доски на мемориальном здании школы, в которой учился и работал Василий Шукшин.
Сводная программа «Ночи искусств» в государственных музеях региона размещена на сайте Министерства культуры Алтайского края.
Выполняемые работы позволят сохранить и обновить облик исторического здания