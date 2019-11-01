«Росводоканал Барнаул» заменил задвижку большого диаметра на водоводе на Павловском тракте  

Специалисты «Росводоканал Барнаул» провели работы по замене задвижки диаметром 800 мм на водоводе на Павловском тракте, 62. Данное мероприятие прошло в рамках плановой замены запорной арматуры на сетях водоснабжения для профилактики нарушений работы системы и перебоев в поставке воды абонентам.
В рамках подготовки к работе в зимний период- 2019-2020 было запланировано заменить более 200 задвижек различного диаметра, в том числе и большого – от 400 мм.
Работы на Павловском тракте велись практически сутки. Длительное время работы связано с необходимостью опорожнения водовод диаметром 800 мм, очистить колодец, где находилась выработавшая свой ресурс задвижка, демонтировать ее и установить новую.
Все мероприятия были завершены 6 часов утра 1 ноября.
«С марта 2019 года заменено 10 задвижек крупных диаметров на водоводах в разных районах города. Еще несколько были капитально отремонтированы. Проведенные мероприятия позволят существенно сократить зону ограничения водоснабжения абонентов при проведении плановых и аварийных работ на сетях в районе Павловского тракта, улиц Бабуркина и Сельскохозяйственной», - отметил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.