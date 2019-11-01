«Росводоканал Барнаул» заменил задвижку большого диаметра на водоводе на Павловском тракте

Новости 01.11.2019 13:20 349

Специалисты «Росводоканал Барнаул» провели работы по замене задвижки диаметром 800 мм на водоводе на Павловском тракте, 62. Данное мероприятие прошло в рамках плановой замены запорной арматуры на сетях водоснабжения для профилактики нарушений работы системы и перебоев в поставке воды абонентам.

В рамках подготовки к работе в зимний период- 2019-2020 было запланировано заменить более 200 задвижек различного диаметра, в том числе и большого – от 400 мм.

Работы на Павловском тракте велись практически сутки. Длительное время работы связано с необходимостью опорожнения водовод диаметром 800 мм, очистить колодец, где находилась выработавшая свой ресурс задвижка, демонтировать ее и установить новую.

Все мероприятия были завершены 6 часов утра 1 ноября.

«С марта 2019 года заменено 10 задвижек крупных диаметров на водоводах в разных районах города. Еще несколько были капитально отремонтированы. Проведенные мероприятия позволят существенно сократить зону ограничения водоснабжения абонентов при проведении плановых и аварийных работ на сетях в районе Павловского тракта, улиц Бабуркина и Сельскохозяйственной», - отметил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Группа компаний «Росводоканал» - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 6 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.



«Росводоканал Барнаул» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») осуществляет водоснабжение и водоотведение г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору аренды с администрацией города. Предприятие обслуживает более 1245 км водопроводных и более 887 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 667 тыс. жителей Барнаула.