Экс-мэр Киселевска погиб в перестрелке. На месте преступления найдено оружие спецслужб

Уголовное дело возбуждено по факту убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Об этом сообщает СК по Кемеровской области.
Известно, что был убит один из нападавших на экс-мэра, убитому на вид около 40 лет. Позже выяснилось, что убитый нападавший является начальником Беловской спасательной группы. Марат Гарипов работал в ГКО "Агенство по защите населения Кемеровской области", являлся спасателем третьего класса и мастером спорта по вольной борьбе.
Тела обнаружила супруга Лаврентьева. По ее словам, она заметила на территории приусадебного участка силуэты двух людей и сообщила об этом супругу. После мужчина взял охотничье ружье и вышел из дома. Женщина услышала несколько выстрелов, и когда они утихли, вышла из дома. Далее она обнаружила своего супруга с огнестрельными ранениями и тело незнакомого мужчины.
Вместе с ним погибла его семья и семья его сестры
Источник в правоохранительных органах сообщил порталу VSE42, что на месте преступления было найдено много гильз от пистолета, который состоит на вооружении у спецслужб.
«Очень много гильз, несколько десятков, от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья. Известно также, что с места убийства отъехали как минимум пять автомобилей», — источник сайта VSE42.
По сведениям издания, пять человек объявлены в розыск.
Пистолет-пулемет «Кедр» находится на вооружении практически всех силовых структур России, в том числе внутренних войск и спецподразделений. «Кедр» на черном рынке «редкий экземпляр», в основной встречаются краденые или утраченные.
«Я бы сказал, что это [использование «Кедра»] говорит о достаточно высоком уровне киллера, или высоком положении заказчика в криминальной иерархии», — говорит еще один источник редакции.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, мотивы убийства пока не установлены. Правоохранительные органы выясняют личность и местонахождение второго мужчины, которого заметила жена погибшего.