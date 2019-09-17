Экс-мэр Киселевска погиб в перестрелке. На месте преступления найдено оружие спецслужб

Новости 01.11.2019 12:50 559

Уголовное дело возбуждено по факту убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Об этом сообщает СК по Кемеровской области.

Известно, что был убит один из нападавших на экс-мэра, убитому на вид около 40 лет. Позже выяснилось, что убитый нападавший является начальником Беловской спасательной группы. Марат Гарипов работал в ГКО "Агенство по защите населения Кемеровской области", являлся спасателем третьего класса и мастером спорта по вольной борьбе.

Тела обнаружила супруга Лаврентьева. По ее словам, она заметила на территории приусадебного участка силуэты двух людей и сообщила об этом супругу. После мужчина взял охотничье ружье и вышел из дома. Женщина услышала несколько выстрелов, и когда они утихли, вышла из дома. Далее она обнаружила своего супруга с огнестрельными ранениями и тело незнакомого мужчины.

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Источник в правоохранительных органах сообщил порталу VSE42, что на месте преступления было найдено много гильз от пистолета, который состоит на вооружении у спецслужб.

«Очень много гильз, несколько десятков, от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья. Известно также, что с места убийства отъехали как минимум пять автомобилей», — источник сайта VSE42.

По сведениям издания, пять человек объявлены в розыск.

Пистолет-пулемет «Кедр» находится на вооружении практически всех силовых структур России, в том числе внутренних войск и спецподразделений. «Кедр» на черном рынке «редкий экземпляр», в основной встречаются краденые или утраченные.

«Я бы сказал, что это [использование «Кедра»] говорит о достаточно высоком уровне киллера, или высоком положении заказчика в криминальной иерархии», — говорит еще один источник редакции.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, мотивы убийства пока не установлены. Правоохранительные органы выясняют личность и местонахождение второго мужчины, которого заметила жена погибшего.

Сергей Лаврентьев занимал пост главы Киселевского городского округа на протяжении 16 лет. Свой пост Лаврентьев оставил в 2018 по собственному желанию.