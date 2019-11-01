«Повернуть паруса»: Евгения Гордиенко отреагировала на новость о своей отставке

Новости 01.11.2019 12:15 1022

Евгения Гордиенко, занимавшая до недавнего времени пост врио главы Каменского района, была отправлена в отставку группой из 12 депутатов Каменского райсовета. В легитимности решения уже успела усомниться местная прокуратура, которая потребовала от депутатов копии распоряжения.

В своем профиле в Instagram Гордиенко впервые прокомментировала сложившуюся ситуацию. Она призналась, что держать паузу ей было сложно, но не отреагировать она не может.

«В том, что сегодня произошла смена власти - нет вины ни депутатов, ни представителей администрации. У каждого человека есть свое мнение, а у каждого руководителя - четкая позиция. Это жизнь (…) Все те положительные изменения, которые сегодня происходят - это и ваша заслуга! Советы, напутствия, рекомендации, а порой и критика помогают принимать правильные решения и достигать хороших результатов. У нас лучший город на земле и самые добрые, отзывчивые люди. Огромное всем спасибо!», - написала она.

В комментариях люди выражают ей поддержку. Среди пользователей, поставивших "лайк" отметился начальник управления печати Алтайского края Евгений Нечепуренко.

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Также она поблагодарила людей, которые оказывают ей поддержку и уточнила, что трудности ее не пугают. Кроме того, Гордиенко намекнула, что ее политическая карьера не заканчивается.

«Я работала, работаю и буду работать на благо жителей нашего замечательного района», - подытожила она.

Накануне, 31 октября группа общественников опубликовала видеоролик, на котором они высказались о поддержке Евгении Гордиенко и обвинили местных депутатов в самоуправстве и игнорировании мнения местных жителей. На данный момент обязанности главы района исполняет Алексей Жихаренко.