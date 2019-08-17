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Роскомнадзор выявил недобросовестных операторов сотовой связи в СФО

Новости
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Роскомнадзор совместными усилиями с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги проведенных за девять месяцев 2019 года радиоконтрольных мероприятий. Они проходили на территории Сибирского федерального округа.

В период с января по сентябрь было выявлено 475 радиоэлектронных средств операторов «большой четверки», которые работали с нарушениями порядка и правил использования радиочастотного спектра, сообщает ведомство. 

По данным статистики, больше всего РЭС, которые эксплуатировались с нарушениями, принадлежат ПАО «ВымпелКом» - 170, ПАО «МТС» - 132, ООО «Т2 Мобайл» - 126 и ПАО «Мегафон» - 47 РЭС.

По каждому нарушению были приняты меры в соответствии с действующим российским законодательством.

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Автор: Политсиб.ру

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