Роскомнадзор выявил недобросовестных операторов сотовой связи в СФО

Новости 01.11.2019 11:40 488

Роскомнадзор совместными усилиями с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги проведенных за девять месяцев 2019 года радиоконтрольных мероприятий. Они проходили на территории Сибирского федерального округа.

В период с января по сентябрь было выявлено 475 радиоэлектронных средств операторов «большой четверки», которые работали с нарушениями порядка и правил использования радиочастотного спектра, сообщает ведомство.

По данным статистики, больше всего РЭС, которые эксплуатировались с нарушениями, принадлежат ПАО «ВымпелКом» - 170, ПАО «МТС» - 132, ООО «Т2 Мобайл» - 126 и ПАО «Мегафон» - 47 РЭС.

По каждому нарушению были приняты меры в соответствии с действующим российским законодательством.