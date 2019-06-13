Интернет, иммигранты, тахографы: ряд крупных перемен ждет россиян с 1 ноября

Новости 01.11.2019 9:45 723

В последний месяц осени вступают в силу ряд законов, которые, так или иначе, отразятся на жизни россиян. От долгожданного закона о суверенном Рунете до изменений в работе микрофинансовых организаций. О самых интересных переменах читайте в материале «Политсибру».

Тахографы для автобусов и грузовых автомобилей

Грузовики, масса которых превышает 3,5 тонны и автобусы на более чем восемь мест с 1 ноября должны быть оснащены тахографами. Данные устройства необходимы для регистрации марштура, скорости, режима труда и отдыха водителей. Меры приняты из-за участившихся случаев ДТП, причиной которых стала повышенная утомляемость водителей. В случае отсутствия устройства в транспорте придется заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, за нарушение режима труда и отдыха — от 1,5 до 2 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц может составить минимум 7 тысяч рублей, для юрлиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей от 15 тысяч до 25 тысяч рублей.

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Безопасный интернет для россиян

С 1 ноября начинается переход России на суверенный интернет. На этапе обсуждения и принятия закона, тема вызвала широкое обсуждение в обществе. Многие уверены, что данный механизм позволит иметь доступ к персональным данным жителей страны. Кто-то высказывался о законе, как о необходимости отключения сети в случае разных нестандартных ситуаций.

Однако официально, система предусматривается для работы сети в условиях изоляции и контроля трафика, который будет передаваться только по серверам, которые расположены в стране. Это позволит защитить персональные данные граждан. Авторы закона неоднократно заявляли, что на жизни россиян это никак не отразится, но одно изменение все-таки стоит ожидать. По мнению экспертов, данная технология, которая предусматривает установку провайдером дополнительного оборудования, может отразиться на цене за интернет не в пользу абонентов.

Микрофинансовые организации перестанут кредитовать граждан под залог жилья

МФО больше не имеют права выдавать займы под залог жилья. Нельзя будет и брать в качестве залога долю в общем имуществе или в долевом строительстве. Такая мера принята из-за постоянно всплывающих фактов, когда люди берут заем, охотно указав в качестве залога свою недвижимость, но потом не справившись с обязательствами теряют квартиру или дом.

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Кроме того, изменения коснутся и самих МФО. Теперь для осуществления своей деятельности им необходимо иметь не 10 тысяч рублей средств собственного капитала, а 1 млн рублей. Планка будет повышаться поэтапно.

Усиление контроля за молочными продуктами

С начала ноября вся молочная продукция пройдет электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС). Изменения внесены в информационную систему «Меркурий». Правила принимаются пошагово. Так, в июле текущего года, обязательная сертификация коснулась сгущенного молока, сыров, сливочного масла. С ноября к ним прибавились питьевое молоко, кисломолочные продукты, сливки, творог и мороженое. Меры приняты для сокращения фальсификата. Мнения экспертов и Россельхознадзора относительно будущего влияния новых правил на рост цен разнятся.

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Иммигрантам в России станет проще «закрепиться»

С 1 ноября иностранные граждане могут получить бессрочный вид на жительство в России. Ранее его выдавали только на пять лет, с возможностью продления. Документы на ВНЖ можно будет подать спустя восемь месяцев жизни в стране. Отобрать вид на жительство у иностранцев могут в случае их нахождения за пределами России более шести месяцев в год. Срок выдачи документов сократили до четырех месяцев, а госпошлину увеличили с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

Планирование закупок малого и среднего бизнеса

С 1 ноября изменится срок планирования закупок, которые осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. Он составит три года, вместо одного года. Экспертное сообщество и представители Минфина России уверены, что новый закон позволит поспособствовать предсказуемости условиям работы малого и среднего бизнеса, а также его инвестиционной активности.