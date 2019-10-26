Мэрия назвала дату интернет-голосования за объекты благоустройства на 2020 год

Новости 01.11.2019 11:00 162

11 ноября на сайте Барнаула начнется голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году. Каждый участник может выбрать до трех объектов, сообщает мэрия. Всего в списке 44 позиции. Территории, требующие благоустройства, находятся в каждом из 5 районов города.

Интернет-голосование продлится две недели - с 11 по 25 ноября. Напомним, перечень общественных территорий был утвержден на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

Учет участников голосования осуществляется автоматически через регистрацию IP-адреса и указание номеров выбранных общественных территорий. В рейтинговом голосовании вправе принять участие жители Барнаула, достигшие четырнадцати лет.

Парк «Изумрудный» включен в шорт-листов объектов по благоустройству на 2020 год Новости 26.10.2019 9:45 Теперь слово - за барнаульцами, которые сделают свой выбор в ходе интернет-голосования 607

Победитель интернет-голосования определяется простым большинством голосов. При равенстве приоритет отдается проекту общественной территории, заявка на который поступила раньше. Пока неизвестно, сколько именно территорий могут претендовать на финансовую поддержку и как они будут распределены между районами Барнаула.

Итоги голосования станут известны в конце месяца. Приводим ниже список территорий, которые можно поддержать.