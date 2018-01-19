ЦБ отозвал лицензию у сибирского банка с 25-летней историей

Новости 01.11.2019 10:35 663

1 ноября Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 206-е место в банковской системе России по величине активов.

АО «Эксперт Банк» - крупнейший банк по размеру активов в домашнем регионе (Омская область). Основной источник фондирования — средства физлиц. Банк основан в июне 1994 года как ТОО «Сибирский купеческий банк». Головной офис организации находится в Омске, филиал - в Москве.

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В 1999 году банк, понесший серьезные потери в кризис 1998 года, прошел процедуру санации и сменил акционеров. Долгое время после этого банк был ориентирован на обслуживание финансовых потоков ОАО «Транссибнефть» — дочерней структуры «Транснефти». В 2005 году средства компании из банка были выведены, и он был переориентирован на работу с малым и средним региональным бизнесом. В 2011 году банк получил действующее наименование, указывает портал banki.ru.

На 1 апреля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 8,42 млрд рублей, объем собственных средств — 1,64 млрд рублей. По итогам первого I квартала 2019 года банк демонстрировал прибыль в размере 38,57 млн рублей.

Основным владельцем «Эксперт Банка» является Роман Стройков: ему принадлежит 92,78% акций.