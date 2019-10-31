60% россиян невысоко оценивают качество здравоохранения - Владимир Путин

Новости 01.11.2019 10:05 567

31 октября в Светлогорске Калининградской области президент России Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета посвященное проблемам в сфере здравоохранения. В мероприятии приняли участие главы регионов, в том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Владимир Путин отметил, что в области здравоохранения за последние годы сделано немало.

«Важнейшим показателем позитивных перемен в нашем здравоохранении является устойчивый рост средней продолжительности жизни. Так, в 2014 году она составляла 70,9 года, а в этом году, по данным на август, - 73,6. Всемирная организация здравоохранения подтверждает эти цифры и эти темпы. Это, конечно, результат напряженных усилий, продуктивной работы врачей, медицинских организаций, ученых, талантливых команд, которые трудятся во многих регионах. Они внесли большой, огромный вклад в развитие высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, в решение сложнейших задач в области охраны материнства, детства», - сказал глава государства.

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В то же время, по словам Владимира Путина, более 60% граждан России невысоко оценивают качество здравоохранения, в основном это относится к его первичному звену. Поэтому, как отметил по итогам обсуждений Виктор Томенко, и в первый день, когда работали тематические площадки Госсовета, и на заседании президиума главный акцент был сделан на необходимости модернизации и значительного повышения качества работы учреждений первичного медико-санитарного звена.

«Это та часть системы здравоохранения, куда наиболее часто обращаются наши жители, пациенты. Потому что со всеми недомоганиями мы в первую очередь идем в наши поликлиники, ФАПы, амбулатории и другие такие учреждения массового посещения. Тем не менее были затронуты и другие направления развития и организации системы здравоохранения. Мы коснулись по большому счету всего круга вопросов здравоохранения», - цитирует губернатора сайт регионального правительства.

Итогом расширенного заседания президиума Госсовета стало принятие комплекса решений по модернизации всей системы первичной медико-санитарной помощи, по поддержке и развитию других уровней и направлений медицины.