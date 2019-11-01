Rovio отсудили у «Новэкса» миллионы за товары с изображением Angry Birds

Новости 01.11.2019 9:25 31

Московский суд по правам на интеллектуальную собственность отклонил кассацию торговой сети «Новэкс» (Алтайский край) на решение по делу о незаконной продаже брендовых товаров финской Rovio Entertainment. Компания известна как создатель игры Angry Birds. О том, что решение было принято в октябре, пишет «Интерфакс».

Ранее, суд первой инстанции взыскал с торговой сети 4,5 млн рублей в пользу Rovio за нарушение исключительных имущественных прав владельца торговой марки. Кроме того, «Новэкс» должен возместить компании-истцу около 5 тысяч рублей, которые были потрачены на покупку контрафакта. Его приобрели с целью доказательства продаж у ритейлера.

Пенсионеры из Барнаула отсудили 1 млн рублей у чиновников за аварийный дом Новости 14.09.2019 18:35 Семейная пара пенсионеров из Барнаула жила в доме, признанном аварийным в 2015 году 1003

«Новэкс» подал жалобу с просьбой понизить сумму взыскания до минимальных 45 тысяч рублей, однако результатов не добился. Юриста компании Елену Асатиани не пустили на заседание, поскольку она не смогла предъявить суду документы о высшем юридическом образовании или о наличии ученой степени по юридической специальности.

Судами первых двух инстанций было установлено, что «Новэкс» почти в течение года (2017-2018) продавал товар с девятью товарными знаками Rovio - изображениями «Красной Птицы», «Черной Птицы», «Желтой Птицы», «Голубой Птицы», «Белой Птицы «Матильды», «Птицы с длинным клювом», «Свиньи» и «Свиньи с бородой».

Правообладатель не давал разрешения на продажу. Когда факт был обнаружен, то финская компания потребовала у «Новэкса» изъять из продажи нелегальную продукцию, но их требования проигнорировали. Финны были вынуждены обратиться в суд.

Довод «Новэкса» о том, что в компании не знали, что это контрафакт, суд счел неубедительным. Суд установил, что контрафактный товар «Новэксу» поставила фирма «Калипсо», ликвидированная весной 2019 года.

Rovio Entertainment разрабатывает и издает мобильные игры, является владельцем различных брендов, самым популярным из которых является Angry Birds. Штаб-квартира компании находится в финском городе Эспоо.

«Новэкс» - крупная торговая сеть, продающая бытовую химию, косметику, парфюмерию и хозяйственные товары. Ранее продавала игрушки с изображением Angry Birds.