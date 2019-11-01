Rovio отсудили у «Новэкса» миллионы за товары с изображением Angry Birds

Московский суд по правам на интеллектуальную собственность отклонил кассацию торговой сети «Новэкс» (Алтайский край) на решение по делу о незаконной продаже брендовых товаров финской Rovio Entertainment. Компания известна как создатель игры Angry Birds. О том, что решение было принято в октябре, пишет «Интерфакс».
Ранее, суд первой инстанции взыскал с торговой сети 4,5 млн рублей в пользу Rovio за нарушение исключительных имущественных прав владельца торговой марки. Кроме того, «Новэкс» должен возместить компании-истцу около 5 тысяч рублей, которые были потрачены на покупку контрафакта. Его приобрели с целью доказательства продаж у ритейлера.
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«Новэкс» подал жалобу с просьбой понизить сумму взыскания до минимальных 45 тысяч рублей, однако результатов не добился. Юриста компании Елену Асатиани не пустили на заседание, поскольку она не смогла предъявить суду документы о высшем юридическом образовании или о наличии ученой степени по юридической специальности.
Судами первых двух инстанций было установлено, что «Новэкс» почти в течение года (2017-2018) продавал товар с девятью товарными знаками Rovio - изображениями «Красной Птицы», «Черной Птицы», «Желтой Птицы», «Голубой Птицы», «Белой Птицы «Матильды», «Птицы с длинным клювом», «Свиньи» и «Свиньи с бородой».
Правообладатель не давал разрешения на продажу. Когда факт был обнаружен, то финская компания потребовала у «Новэкса» изъять из продажи нелегальную продукцию, но их требования проигнорировали. Финны были вынуждены обратиться в суд.
Довод «Новэкса» о том, что в компании не знали, что это контрафакт, суд счел неубедительным. Суд установил, что контрафактный товар «Новэксу» поставила фирма «Калипсо», ликвидированная весной 2019 года.
При этом стоимость самого телефона составила около 39 тысяч рублей