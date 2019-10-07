Зарплаты строителей в Алтайском крае выросли на фоне падения ввода жилья

Новости 01.11.2019 8:50 524

Объем строительных работ за текущий год в Алтайском крае немного вырос, в сравнении с прошлым годом. Об этом свидетельствую данные крайстата, по данным которого видно, что за январь-сентябрь 2019 года затраты строительных компаний составили более 4,2 млрд рублей.

Однако если сравнить текущий сентябрь, с тем же месяцем 2018 года, то можно заметить падение физического объема, пишет «Алтайский портал недвижимости». За этот период в стройку было вложено 5,72 млрд рублей, что на 23%.

Что касается финансовых результатов, то за январь-август они превысили 350 млн рублей, что на 13,7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Предполагается, что на это могли повлиять рост продаж и цен на новостройки, что и привело к сокращению доли убыточных предприятий, составив лишь 6% от общего числа.

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Кроме того, фиксируется и падение численности рабочих в сфере строительства, которая, судя по приведенным данным, опустилась ниже 15,5 тысяч человек. Однако средний уровень зарплаты вырос на 17,4%. То есть средний доход составляет более 22,6 тысячи рублей.

Что касается построенного жилья, то в Алтайском крае за первые девять месяцев 2019 года этот показатель составил 474 тысячи кв. м. Это на 16,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По Сибири регион занимает четвертое место по данному показателю, уступив Новосибирской области (1020,1 тысяч кв. м), Красноярскому краю (629,4) и Иркутской области (506,2). Последние места у Республик Алтай (60,1) и Тывы (51,1).