Барнаульцы, осужденные за убийство Михаила Седова, подали апелляцию

Новости 01.11.2019 8:15 425

Адвокаты Михаила Поспелова и Евгения Кочергина, которых признали виновными в убийстве барнаульца Михаила Седова, подали апелляционные жалобы на приговор, сообщает "АиФ-Алтай".

Первая жалоба поступила от адвоката Елены Жмаевой, представляющей Михаила Поспелова. Он получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В дальнейшем заниматься делом будет адвокат Виктор Чумаков.

34 года на двоих: Краевой суд вынес приговор убийцам Михаила Седова Новости 10.10.2019 11:20 Кроме того, виновным предстоит заплатить 6 млн рублей 3184

«Я считаю, что приговор не безупречен. Я не оспариваю сами обстоятельства преступления, так как суд присяжных уже вынес свой вердикт. Но, по моему мнению, еще до их решения были большие проблемы с «информационной накачкой» – в СМИ называли фамилии этих ребят, подробно описывали обстоятельства преступления с комментариями должностных лиц СКР и прокуратуры. Это стопроцентно повлияло на решение присяжных – а значит, нарушило права моего подзащитного», – рассказал Виктор Чумаков.

Адвокат второго фигуранта также подал жалобу. Приговор будут обжаловать в судебную коллегию по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске.