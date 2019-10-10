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Алтайский губернатор определился с первыми членами кабмина после победы на выборах

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В Госсобрание от главы Республики Алтай Олега Хорохордина поступили документы о согласовании назначения Анатолия Донского, Ольги Завьяловой и Ирины Лозовой на должности зампредседателя правительства, пишут «Новости Горного Алтая» со ссылкой на собственные источники.

Эти трое чиновников были заместителями и при бывшем главе региона Александре Бердникове. Должности вице-премьеров все трое совмещают с обязанностями  руководителей структурных подразделений правительства: Анатолий Донской руководит аппаратом, Ольга Завьялова – министерством финансов, а Ирина Лозовая – полпредством региона в Москве.

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Интрига сохраняется с первыми замами. Сколько их будет (у Бердникова было двое) и кто именно – станет известно в течение ближайших недель.

Кроме того, до сих пор нет подтвержденной информации о структуре правительства. Ранее Олег Хорохордин неоднократно анонсировал пересмотр структуры кабмина, ее приведение в соответствие с федеральными стандартами, сокращение количества заместителей председателя правительства и кадровое обновление.

Сессия Госсобрания, на которой будут рассматриваться эти кандидатуры, состоится в 20-х числах ноября.

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Автор: Политсиб.ру

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