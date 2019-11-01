«Не спросили людей»: каменские общественники обвинили местных депутатов в самоуправстве

Новости 01.11.2019 7:10 1118

Ряд общественников из Камня-на-Оби отреагировали на новость о снятии группой депутатов полномочий с врио главы района Евгении Гордиенко. Об этом сообщают «Каменские Известия».

Активисты записали видеообращение, в котором акцент сделан на общение с местными жителями, высказавшихся о недопустимости «самоуправства» народных избранников. Общественники отметили, что за последний год в городе произошли положительные перемены и появились перспективы развития.

«Знаем, что Евгения Николаевна смогла заручиться поддержкой краевых властей. Вместе они решали и находили выход из сложившегося коллапса, который нарастал на протяжении нескольких лет», - сказал один из опрошенных.

Каменцы также добавили, что смена власти только усугубит нерешенные задачи. Кроме того, не забыли они и напомнить об отопительном сезоне.

В завершение видеоролика общественники задаются вопросом о доверии народным избранникам, которые принимают решения без учета интересов местного населения.

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Напомним, что несколько дней назад депутаты Каменского райсобрания проголосовали за снятие полномочий с врио главы района Евгении Гордиенко. Под документом подписались 12 депутатов из 20. Его подписал заместитель председателя райсобрания Иван Панченко. Полномочия возложены на другого замглавы администрации района - Алексея Жихаренко.

В легитимности данного решения уже успела усомниться прокуратура, которая потребовала от депутатов копию их решения.

Ситуацию ранее уже успел прокомментировать замгубернатора Денис Губин, который отметил, что давать оценку действиям депутатов будут компетентные органы и по итогам решений будут приниматься конкретные меры. Ряд экспертов уже отметили отсутствие видимой пользы для района от кадровых перестановок, где второй раз за год происходит смена власти.

Ранее, 24 августа 2018 года, прежний глава района Федор Найден был временно отстранен судом от исполнения своих обязанностей. 12 сентября прошлого года депутаты райсобрания единогласно проголосовали за кандидатуру зама Найдена - Евгению Гордиенко.