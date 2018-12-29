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Четыре алтайских компании получили субсидии за «круглогодичных» туристов

Новости
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Минэкономразвития России напоминает туроператорам о возможности получения субсидий из федерального бюджета. На эти цели предусмотрено 320 млн рублей. На субсидии могут претендовать операторы, принимающие туристов в течение всего года в ряде российских регионов, пишет портал Ratanews.

Среди них - Карелия, Республика Алтай, Бурятия, Приморский, Камчатский и Алтайский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Сахалинская и Тюменская области. Включен также Краснодарский край – но без города Сочи и только в низкий сезон, то есть в период с января по май и с сентября по декабрь, за исключением новогодних каникул.

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Из 320 млн рублей, выделенных на субсидии туроператорам в 2018 году, было освоено лишь 60,3 млн. Выплаты получили 14 компаний из восьми регионов – те, кто вовремя и правильно подали заявки. В их числе "Альтаир тур" и Манжерок из Республики Алтай. Суммарно они получили 5,845 млн рублей за 1169 туристов. Что касается Алтайского края, то компенсации достались "Кочевник туру" и "Старбасу", обслуживших 1092 путешественника.

Алтайские туристы удивили операторов «глубиной» купленных путевок

Автор: Политсиб.ру

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